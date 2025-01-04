Dolar
35.36
Euro
36.49
Altın
2,639.84
ETH/USDT
3,636.80
BTC/USDT
97,791.00
BIST 100
10,075.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Usta sanatçı Ferdi Tayfur için cenaze töreni düzenlendi
logo
Dünya

Şili Devlet Başkanı Boric, Amerika kıtasından Güney Kutbu'nu ziyaret eden ilk lider oldu

Güney Kutbu'ndaki ABD üssüne giden Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, burayı ziyaret eden ilk Amerika kıtası lideri olarak tarihe geçti.

Irmak Akcan  | 04.01.2025 - Güncelleme : 04.01.2025
Şili Devlet Başkanı Boric, Amerika kıtasından Güney Kutbu'nu ziyaret eden ilk lider oldu

Ankara

BBC'nin haberine göre, Antarktika'daki Amundsen-Scott Güney Kutbu İstasyonu'nu ziyaret eden Boric, Şili'nin, Antarktika'nın bir bölümü üzerindeki egemenlik iddiasını yineledi.

Boric, bu ziyaretin Şili için önemli bir "kilometre taşı" olduğunu ifade ederek, "İlk kez bir Şili Devlet Başkanı Güney Kutbu'na gelerek ülkenin Antarktika misyonu hakkında konuştu." dedi.

Güney Kutbu'nu ziyaret eden ilk Kıta Amerika lideri olan Boric, ziyaretinin, başta iklim değişikliğiyle ilgili projeler olmak üzere, Şili'nin bölgedeki bilimsel projelerde de kilit bir rol oynama kararlılığını gösterdiğini söyledi.

Antarktika'nın tarafsızlığı

Güney Kutbu'nu daha önce sadece Yeni Zelanda ve Norveç başbakanları ziyaret etmişti.

Aralarında Şili, İngiltere, Fransa, Norveç, Avustralya, Yeni Zelanda ve Arjantin'in de bulunduğu çok sayıda ülke Antarktika'nın bazı bölümleri üzerinde hak iddia ediyor.

1959'da yapılan Antarktika Antlaşması, hükümeti ve yerli nüfusu bulunmayan kıtanın bilimsel koruma alanı olmasını ve silahsız kalmasını sağlamayı amaçlıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun'dan Suriye'ye 600 çuval un gönderildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş "Sarıkamış Ekspresi"ni karşıladı
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Kilis ve Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu
Marmara Denizi'ne kıyısı olan belediyelere müsilaj uyarısı
Meteorolojiden Akdeniz'in doğusunda fırtına uyarısı

Benzer haberler

Şili Devlet Başkanı Boric, Amerika kıtasından Güney Kutbu'nu ziyaret eden ilk lider oldu

Şili Devlet Başkanı Boric, Amerika kıtasından Güney Kutbu'nu ziyaret eden ilk lider oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet