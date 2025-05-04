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Dünya

Sierra Leone'de M çiçeği vakaları artmaya devam ediyor

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de M çiçeği virüsü (mpox) vakalarının yayılmaya devam ettiği bildirildi.

Adam Abu-bashal  | 04.05.2025 - Güncelleme : 04.05.2025
Sierra Leone'de M çiçeği vakaları artmaya devam ediyor

Abuja

Sierra Leone Ulusal Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 763 M çiçeği vakasının tespit edildiği ve 177 yeni vakanın son haftada kaydedildiği belirtildi.

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Vakaların büyük bölümünün başkent Freetown ve çevresinde yoğunlaştığı, salgın nedeniyle 9 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Sierra Leone, Dünya Sağlık Örgütü ve ortaklarından temin ettiği 61 bin 300 doz M çiçeği aşısını geçen ay, ülkede ön saflarda görev yapan sağlık çalışanlarına, yüksek risk altındaki bireylere ve 12 yaşından büyük çocuklara uygulamaya başlamıştı.

Sierra Leone'de ocak ayında 2 kişide M çiçeği (mpox) virüsünün belirlenmesinin ardından ülkede "acil durum" ilan edilmiş ve sınır kapılarında gözetim arttırılmıştı.

Hem hayvanlardan hem de insanlardan bulaşıyor

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyayı kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaşı nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs, genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel tedavi yöntemi bulunmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

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