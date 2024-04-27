Sierra Leone, bağımsızlığının 63. yılını kutluyor
Özgür bırakılan Afrikalı kölelerin kurduğu Sierra Leone, 27 Nisan 1961'de İngilizlere karşı kazandığı bağımsızlığın 63. yılını kutluyor.
Abuja
Aslan nüfusunun yoğunluğu nedeniyle "Aslanlı Dağlar" anlamına gelen Sierra Leone, özgür bırakılan Afrikalı kölelerce bugünkü Freetown şehrinin olduğu bölgede kuruldu.
İngiltere'den 27 Nisan 1961'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Sierra Leone, kuruluşunun 63. yılını kutluyor.
Toplam 71 bin 740 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip Sierra Leone'nin kuzeydoğusunda Gine, güneydoğusunda Liberya ve güneybatısında Atlas Okyanusu bulunuyor.
Yaklaşık 8,9 milyon nüfuslu Sierra Leone'nin yüzde 77'sini Müslümanlar, yüzde 4,2'sini Hristiyanlar oluşturuyor.
Resmi dilin İngilizce olduğu ülkede Krio, Mende ve Temne dilleri de konuşuluyor.
Kölelik 15. yüzyılda başladı
Yaklaşık 2 bin 500 yıl önce ilk yerli Afrika halklarının iskan ettiği Sierra Leone, yoğun tropikal yağmur ormanları sayesinde diğer Batı Afrika kültürlerinden kısmen izole oldu.
Tarım ve hayvancılığa elverişli ülke topraklarında Temne, Koya ve Kodja gibi krallıklar hüküm sürdü.
Sierra Leone, 15. yüzyıldan itibaren sömürgecilikle yüz yüze geldi. O dönem Portekizliler, bölgeyi altın, fil dişi ve köle ticaretinin merkezlerinden biri haline getirdi.
Portekizlilerin 18. yüzyıla kadar sömürdüğü Sierra Leone'yi İngiltere kontrol etmeye başladı ve bu durum 1961'e kadar sürdü.
-İç savaş
Sierra Leone, bağımsızlığını 1961'de kazanmasına rağmen 1990-2002 yıllarında Devrimci Birleşik Cephe (RUF) ile Liberya Ulusal Yurtsever Cephesi arasında iç savaş yaşandı.
İki grup arasındaki iç savaş, 100 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine ve 2 milyondan fazla kişinin yerinden edilmesine yol açtı.
Savaş, özellikle şiddetli ve uzun sürdü çünkü hem RUF hem de Sierra Leone hükümeti, genellikle kölelerin emeğiyle çıkarılan "kanlı elmaslar"la finanse ediliyordu.
Bugüne kadar Birleşmiş Milletler (BM) tarafından barış için kişi başına en çok harcama yapılan ülkelerden Sierra Leone'ye düzenin ve silahsızlanmanın sağlanmasına yardımcı olmak üzere 1999'da 6 bin barış gücü askeri gönderildi, daha sonra bu sayı 13 bine çıkarıldı.
Ülke, elmas bakımından çok zengin olmasına rağmen sömürgeci devletler ve iç savaş yüzünden halk yoksullaştı.
Sierra Leone'de halk, tüm zorluklara karşın kendi ayakları üzerinde durmaya çalışıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.