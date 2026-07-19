Bazı bölgelerde hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Yunanistan’da orman yangınları bugün de devam etti.

Sıcaklığın 40 dereceyi aştığı Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor Bazı bölgelerde hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Yunanistan’da orman yangınları bugün de devam etti.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Eğriboz Adası’nın Milaki bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için kara ekipleri harekete geçerken, 5 yangın söndürme helikopteri de çalışmalara yardım için bölgeye intikal etti.

Salamina Adası’nın Selinia bölgesinde de yangın çıktı.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Müdürlüğü, bölgedekilerin cep telefonlarına gönderdikleri acil kodlu mesajla Selinia bölgesindekilerin sahile gitmesini istedi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kısmen kontrol altına alındı.

Öte yandan ülkede bugünden itibaren çöl sıcakları görülmeye başlandı, bazı bölgelerde hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin tahminlerine göre, bugünden itibaren etkili olması beklenen sıcak hava dalgasının ülke genelinde yaklaşık 4 gün sürmesi, çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıkların kademeli olarak düşmesi öngörülüyor.

Aşırı sıcakların ardından şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Son haftalarda onlarca orman yangınının çıktığı Yunanistan'da uzmanlar, olası yeni yangınlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.