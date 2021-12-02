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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi, bina dışındaki silahlı bir şüpheli nedeniyle kapatıldı. -VTR-
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Dünya, Libya

Seyfülislam Kaddafi’nin başkanlık adaylığının önü açıldı

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam’ın 24 Aralık’ta yapılması planlanan seçimlerde adaylığının reddine ilişkin itirazı mahkeme tarafından kabul edildi.

Aydoğan Kalabalık   | 02.12.2021
Seyfülislam Kaddafi’nin başkanlık adaylığının önü açıldı

Trablus

Libya merkezli Panaroma televizyonu, Sebhe kenti Temyiz Mahkemesinin Seyfülislam Kaddafi’nin itirazını kabul ettiğini ve Seyfülislam’ın başkanlık seçimleri için aday olmasının önünün açıldığını bildirdi.

Kaddafi, 14 Kasım’da Sebhe kentindeki Yüksek Seçim Komisyonu şubesine giderek başkanlık seçimlerine resmen adaylık başvurusunda bulunmuştu.

Libya yargısının, 24 Kasım’da Seyfülislam Kaddafi hakkında nihai yargı kararı olduğu için başkanlık seçimlerine yönelik adaylık başvurusunu reddettiği duyurulmuştu.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı gruplar, Kaddafi'nin itiraz etmesini engellemek için Sebhe kentinde mahkemeyi basmış ancak müracaatı engelleyememişti.

Tartışmalı seçimler

Libya'da seçimler için zaman daralırken, Temsilciler Meclisi (TM) ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, başkanlık ve parlamento seçimlerinin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda bugüne kadar uzlaşamadı.

TM Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.

Salih'in Mecliste oylamaya sunmadan ve Devlet Yüksek Konseyine başvurmaksızın çıkardığı bu kanun, Konsey tarafından reddedilmişti.

TM, 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir başka kanunla, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020 toplantılarında, her iki seçimin de 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilmişti.

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