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İsrail güçleri, Kudüs Cebel Mukaber kasabasında, baskın düzenleyerek gözaltına aldıkları ailenin evini iş makinalarıyla yıkıyor
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Dünya

Serbest bırakılan İsrailli esir Aviva Siegel, Netanyahu’yu eleştirdi

Hamas’ın esir takası mutabakatı kapsamında serbest bıraktığı Aviva Siegel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu, "Netanyahu'nun savaşı kazanmak için sürdürdüğünü hissediyorum. Ancak savaşı sürdürerek rehineleri kurtaramaz." sözleriyle eleştirdi.

Bekir Aydoğan  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
Serbest bırakılan İsrailli esir Aviva Siegel, Netanyahu’yu eleştirdi

Erbil

"PBS News Hour" adlı internet sitesine açıklama yapan Siegel, Gazze’de esir olduğu 51 gün boyunca İsrail’in birçok saldırısının çok yakınlarında yaşandığını, bunlardan birinde kaldıkları tüm evin titrediğini ve yandaki binanın da yerle bir olduğunu söyledi.

Gazze’de kaldığı süre boyunca "her an" İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedebileceğini düşündüğünü vurgulayan Siegel, "Netanyahu'nun savaşı kazanmak için sürdürdüğünü hissediyorum. Ancak savaşı sürdürerek rehineleri kurtaramaz, ateşkesi sağlayarak esirleri kurtarması gerekiyor." diye konuştu.

"Netanyahu’nun rehineleri eve getirmek yerine savaşı kazanmaya öncelik vermesinden endişeleniyor musun?" sorusuna Siegel, "Savaşın bu sebeple devam ettiğini düşünüyorum. Savaşı kazanmak istiyor." şeklinde cevap verdi.

Siegel, ABD Başkanı Joe Biden’a, Netanyahu'ya savaşı durdurup esirleri eve getirmesi için baskı yapması çağrısı yaptı.

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