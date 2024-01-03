Fransa'nın kuzeyinde sel nedeniyle 10 binden fazla hane elektriksiz kaldı
Fransa'nın kuzey vilayetleri Nord ve Pas-de-Calais'de etkili olan sel, 10 binden fazla hanenin elektriksiz kalmasına neden oldu.
Paris
Pas-de-Calais ve Nord vilayetlerinde dünden bu yana etkili olan kötü hava koşulları, bölge halkının hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Ulusal basındaki haberlere göre, sel ve su baskınlarının etkili olduğu 2 vilayette 10 binden fazla hane elektriksiz kaldı.
Söz konusu vilayetlerde kuvvetli rüzgar da etkili olurken, su baskınlarının yaşandığı Pas-de-Calais'de teyakkuz için en yüksek tehlike durumu olan "kırmızı alarm" bugün de devam etti.
Pas-de-Calais'de 50 kadar kasaba ve kenti etkileyen sel nedeniyle 198 kişi tahliye edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.