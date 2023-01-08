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Dünya

Senegal'de iki otobüsün çarpışması sonucu 38 kişi öldü

Senegal'in güneybatısında meydana gelen trafik kazasında 38 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı.

Fatma Esma Arslan   | 08.01.2023
Senegal'de iki otobüsün çarpışması sonucu 38 kişi öldü Fotoğraf: Abdoulaye Ba/AA

Dakar

Ulusal itfaiye Teşkilatından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Dakar'a 250 kilometre mesafedeki Kaffrine kenti yakınlarında sabaha karşı 2 otobüs çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 38 kişi yaşamını yitirdi, 78 kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Macky Sall, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Sall, kazada yaşamını yitirenler için 9 Ocak'tan başlayarak 3 gün ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

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