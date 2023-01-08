Senegal'de iki otobüsün çarpışması sonucu 38 kişi öldü
Senegal'in güneybatısında meydana gelen trafik kazasında 38 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı.
Dakar
Ulusal itfaiye Teşkilatından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Dakar'a 250 kilometre mesafedeki Kaffrine kenti yakınlarında sabaha karşı 2 otobüs çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 38 kişi yaşamını yitirdi, 78 kişi yaralandı.
Cumhurbaşkanı Macky Sall, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.
Sall, kazada yaşamını yitirenler için 9 Ocak'tan başlayarak 3 gün ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.