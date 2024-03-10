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Dünya

Senegal'de cumhurbaşkanlığı seçim yarışı başladı

19 aday, 22 Mart'a kadar seçmenle buluşarak seçim kampanyası yürütecek.

Fatma Esma Arslan  | 10.03.2024 - Güncelleme : 10.03.2024
Senegal'de cumhurbaşkanlığı seçim yarışı başladı

Dakar

Senegal'de, 24 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için kampanya süreci resmen başladı.

Anayasa Konseyinin onayladığı 19 aday, 22 Mart'a kadar başta başkent Dakar olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde seçim kampanyası yürütecek.

Yaklaşık 7 milyon 33 bin seçmen, 24 Mart'ta 15 bin 633 oy verme merkezinde ülkenin 5'inci cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanacak.

Yurt dışında da kurulacak 807 oy verme merkezinde, yaklaşık 338 bin Senegallinin oy kullanması bekleniyor.

Öne çıkan adaylar arasında, Cumhurbaşkanı Macky Sall'in desteklediği eski Başbakan Amadou Ba, eski Dakar Belediye Başkanı Khalifa Sall, eski başbakanlardan Idrissa Seck ve muhalif lider Ousmane Sonko'nun yerine aday gösterilen Bassirou Diomaye Faye bulunuyor.

Seçime 3 hafta kala gelen erteleme

Cumhurbaşkanı Macky Sall, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, yargı ile yasama arasındaki krizi gerekçe göstererek 25 Şubat'taki seçimin ertelediğini duyurmuştu.

"Kurumsal ve anayasal darbe yapmakla" suçlanan Sall, tansiyonu düşürmek için ulusal diyalog başlatma sözü vermişti.

Ulusal diyalog toplantıları sonucunda yeni seçim tarihinin 2 Haziran olması konusunda uzlaşı sağlanmış ancak Anayasa Konseyi, seçimin, Sall'in 2 Nisan'da dolacak görev süresi öncesinde yapılmasına hükmetmişti.

Bunun üzerine seçim tarihi 24 Mart olarak belirlenmişti.

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