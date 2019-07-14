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Dünya

Şehit diplomat Dursun Aksoy Brüksel'de anıldı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 1983'te İdari Ateşe olarak görev yaptığı dönemde Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen Dursun Aksoy törenle anıldı.

Şerife Çetin,Dursun Aydemir   | 14.07.2019
Şehit diplomat Dursun Aksoy Brüksel'de anıldı

Brüksel

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği, terör saldırısının 36'ncı yılında, Franklin Roosevelt Bulvarı'nda, Aksoy'un şehit edildiği yerde ve saatte anma töreni düzenledi.

Aksoy'un şehit edildiği yere çiçek bırakılmasıyla başlayan törene Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, KKTC Brüksel Temsilcisi Müjde İnançoğlu ve diplomatik erkan katıldı.

Büyükelçi Gümrükçü, anma töreninde yaptığı konuşmada, Aksoy'un, 1979-1983 arasında Brüksel Büyükelçiliği'nde başarıyla yürüttüğü görevini tamamlamasına 15 gün kala Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde şehit edildiğini anımsattı.

Aksoy'u şehit eden ASALA terör örgütünün hain üyesinin, yakalanmasına rağmen yalancı tanıklık vesilesiyle adaletten kaçmasının derin üzüntü yarattığının altını çizen Gümrükçü, Aksoy'un anısının ve acısının kalplerde ve zihinlerde canlılığını koruduğunu söyledi.

Diplomat Aksoy, 14 Temmuz 1983'te saat 10.10'da, Franklin Roosevelt Bulvarı'ndaki evinin önünde, Ermeni terör örgütü ASALA'nın silahlı saldırısında şehit edilmişti.

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