Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi olarak görev yaptığı 1977 yılında Ermeni terör örgütü JCAG tarafından şehit edilen Büyükelçi Taha Carım için Roma'da anma töreni düzenlendi.

Şehit Büyükelçi Taha Carım Roma'da anıldı Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi olarak görev yaptığı 1977 yılında Ermeni terör örgütü JCAG tarafından şehit edilen Büyükelçi Taha Carım için Roma'da anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Fahrettin Altun'un, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Roma Türk Kültür Merkezi'nde ev sahipliği yaptığı anma merasimine, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Azerbaycan'ın Vatikan Büyükelçisi Ilgar Muhtarov, KKTC Roma Temsilcisi Mustafa Kemal Beyazbayram'ın aralarında olduğu çok sayıda diplomat ve ilgili katıldı.

Anma töreni, şehit Büyükelçi Carım anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Fotoğraf : Barış Seçkin/AA

Büyükelçi Altun, törende yaptığı konuşmada, "Taha Carım, uzun yıllar boyunca ülkesine çeşitli görevlerde hizmet etti ve 23 Ekim 1973'te Türkiye Cumhuriyeti'nin Vatikan Büyükelçisi olarak atandı. 9 Haziran 1977 tarihinde ise Roma'da hain bir saldırı sonucu sırtından vurularak şehit edildi. Bugün, Taha Carım'ın şahsında, görevleri başında şehit edilen bütün diplomatlarımızı anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Diplomasinin savaşmadan hatta savaş zamanında dahi konuşabilme sanatı olduğunu ve diplomatların da devletler ve milletler arasında köprüler kuran, diyalog yollarını açık tutabilen, barışın dilini kullanan insanlar olduğunu belirten Altun, "Bu sebeple bir diplomata yöneltilen saldırı, yalnızca bir kişiye yöneltilmiş bir saldırı değildir. Bu tür saldırılar, aynı zamanda diyaloğa, barışa, birlikte yaşama kültürüne, uluslararası hukuka ve devletler arasındaki ilişkilere yönelmiş saldırılardır." diye konuştu.

Altun, Ermeni ırkçılığını benimseyen terör örgütlerinin, dünyanın birçok bölgesinde Türk diplomatlarını ve ailelerini hedef alarak bunu yaptıklarını dile getirerek, "Korku üreterek, tarihi hakikatleri çarpıtmaya ve batıl davalarına meşruiyet kazandırmaya çalışmışlardır. Ne var ki başarıya ulaşamamışlar, hedeflerini gerçekleştirememişler ve tarihin çöp sepetindeki yerlerini almışlardır." dedi.

Terörün amacının, yalnızca insanları değil toplumların hafızasını da hedef aldığına dikkati çeken Altun, Ermeni ırkçılığını benimseyen terör örgütlerinin buna teşebbüs etse de başarılı olmadığını vurguladı.

Fotoğraf : Barış Seçkin/AA

Altun, aradan geçen 49 yıla bakıldığında Türkiye'nin de çok önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bugünün Türkiye'si ile 49 yıl önceki Türkiye’yi kıyasladığımızda çok ciddi farklar görürüz. Bugün çok şükür çok daha güçlü, çok daha müessir bir Türkiye var. Türkiye, bugün dünyanın en geniş diplomatik ağlarından birine sahip bir ülke. İstikrarlaştırıcı bir bölgesel güç, birçok küresel krize müdahil olan bir küresel oyuncu ve insani yardım faaliyetlerinde öncü bir güç."

Her ne olursa olsun Türkiye’nin bugünkü gücüne rağmen, bunun kendilerini rehavete sevk etmemesi gerektiğini vurgulayan Altun, "Biz, geçmişte karşı karşıya kaldığımız tehditleri çok iyi bilmek, tanımak ve onların her ne kadar muhtevası değişse de mahiyetinin aynı olduğunu bilmek durumundayız. Bu çerçevede bu tehditlerle baş edecek kabiliyeti dost ve kardeş ülkelerimizle geliştirmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

Altun, bu konularda atılan adımlarda ve elde edilen başarılarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsilcisi olduğu güçlü siyasi liderliğin, son 25 yılda ortaya koyduğu başarının çok büyük rolü olduğunu vurgulayarak, "Aynı zamanda bu başarıda devletimizin hakikati, adaleti ve meşruiyeti merkeze alan güçlü hafızasının önemli bir etkisi vardır. Bu sayede devletimiz, terör örgütlerine karşı hem sınırlarımız içinde hem de sınırlarımız dışında kararlı mücadele etmiştir ve etmeyi de sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün şükranla yad ettikleri Taha Carım'dan önce de Osmanlı sadrazamlarından Sait Halim Paşa'nın 1921 yılında Ermeni teröristlerce yine Roma'da şehit edildiğini anımsatan Altun, "Ben bu vesileyle şehit düşen bütün devlet adamlarımızı, diplomatlarımızı, güvenlik güçlerimizi ve sivil vatandaşlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun. Gelin ruhları için birer Fatiha okuyalım." dedi.

Anma etkinliğinde belgesel gösterimi yapıldı

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Çomoğlu Ülgen, "9 Haziran 1977 tarihinde Roma Büyükelçiliği çok acı bir haberle çalkalanıyor. Saat 2 sularında evinin önünde arabasına binmek üzereyken Vatikan Büyükelçimiz Taha Carım şehit ediliyor. Çok hunharca, çok haince. Bugün Türk diplomasisi dünyada en çok şehit veren ülkelerden biridir." ifadesini kullandı.

Azerbaycan'ın Vatikan Büyükelçisi Muhtarov da bu anma töreninin çok önemli olduğunu belirterek, "Böyle günlerin unutulmaması gerekir. Şahsım, Büyükelçiliğimiz, ülkemiz adına başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin." dedi.

Anma töreninde, Ermeni terör örgütlerince 1973-1984 döneminde şehit edilen Türk diplomatları ve yakınlarının anlatıldığı "Şehitlerimiz" belgeseli gösterildi.

Belgeselin ardından başta Taha Carım olmak üzere şehitler anısına helva ikramı yapıldı.

Büyükelçi Taha Carım, Ermeni terör örgütü JCAG tarafından 9 Haziran 1977'de öğle saatlerinde Giovanni Paisiello Caddesi'ndeki ikametine girişi sırasında vurularak şehit edilmişti.