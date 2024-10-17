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Dünya

SEC'in X hesabının hacklenmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Bitcoin fiyatında oynaklığa neden olan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) X hesabının hacklenmesi olayıyla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
SEC'in X hesabının hacklenmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

New York

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, hackerların Ocak 2024'te SEC'in X hesabından sahte bir mesaj paylaşarak Bitcoin'in fiyatının 1000 dolar artmasına neden olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, SEC'in X hesabının yetkisiz bir şekilde ele geçirilmesiyle bağlantılı olarak 25 yaşındaki Eric Council'ın Alabama eyaletinin Athens şehrinde FBI tarafından gözaltına alındığı belirtilerek, hazırlanan iddianamede Council'ın ağır kimlik hırsızlığı ve erişim cihazı dolandırıcılığı yapmakla suçlandığı ifade edildi.

Yetkisiz gönderiden kısa bir süre sonra SEC'in hesabının kontrolünü yeniden aldığını bildirdiği hatırlatılan açıklamada, bunun ardından Bitcoin'in fiyatının 2 bin dolardan fazla düştüğü belirtildi.

Sahte kimlikle SIM kart alındı

İddianameye göre, Council, suç ortaklarından kurbanın adını ve fotoğrafını içeren bir kimlik kartı şablonu aldı. Bu bilgilerle sahte bir kimlik oluşturan Council, kurbanın telefon hattına bağlı bir SIM kart elde etti.

Council, daha sonra nakit olarak Huntsville şehrinde yeni bir cep telefonu satın alırken, telefon ve SIM kartı SEC'in X hesabına erişim kodlarını elde etmek için kullandı. Council, bu kodları komplo üyeleriyle paylaşırken, onlar da SEC hesabından sahte paylaşımda bulundu.

Başarılı şekilde SIM değiştirme işlemini gerçekleştirdiği için Bitcoin ödemesi alan Council, işlemde kullandığı telefonu nakit karşılığı iade etmek için Birmingham şehrine gitti.

Council'in internette "SECGOV hack", "telegram SIM takası", "FBI tarafından soruşturulduğumdan nasıl emin olabilirim?" ve "Sizinle iletişime geçilmemiş olsa bile FBI veya kolluk kuvvetleri tarafından arandığınıza dair işaretler nelerdir?" gibi aramalar yapması dikkati çekti.

X, hesabın ele geçirildiğini doğrulamıştı

SEC'in sosyal medya hesabından, spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarına (ETF) onay verildiğine dair 9 Ocak'ta paylaşım yapılmıştı.

Daha sonra SEC Başkanı Gary Gensler, Komisyonun X hesabının ele geçirildiğini, buradan yetkisiz paylaşımda bulunulduğunu bildirmişti.

Gensler, SEC'in spot Bitcoin borsasında işlem gören ürünlerin listelenmesini ve ticaretini henüz onaylamadığını kaydetmişti.

Bir SEC sözcüsü, kurumun X hesabına yetkisiz erişimin sonlandırıldığını, SEC'in konuyu araştırmak, yetkisiz erişim ve ilgili suistimallerle ilgili sonraki adımları belirlemek için kolluk kuvvetleri ve hükümetteki ortaklarıyla birlikte çalışacağını ifade etmişti.

X'ten yapılan açıklamada da ön araştırmanın tamamlandığı ve SEC'in hesabının ele geçirildiğinin doğrulanabileceği belirtilmişti.

SEC'in spot Bitcoin ETF'lere onay verdiğine dair yetkisiz paylaşımın ardından Bitcoin'in fiyatında oynaklık yaşanmıştı.

Hack saldırısından bir gün sonra SEC, ABD'de Bitcoin ETF'lerinin oluşturulmasına izin veren kural değişikliklerini onaylamıştı.

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