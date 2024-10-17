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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli aşırı sağcı bakanlar, Gazze'ye saldırıların devam etmesini istedi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların devam etmesi çağrısı yaptı.

Mustafa Deveci  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
İsrailli aşırı sağcı bakanlar, Gazze'ye saldırıların devam etmesini istedi Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Ankara

Ben-Gvir, Sinvar'ın Gazze'nin güneyindeki İsrail saldırısında yaşamını yitirdiğinin duyurulması sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Sinvar'ın hayatını kaybettiği saldırıyı sevinçle karşılayan Ben-Gvir, Gazze'ye saldırıların "zafere kadar tüm gücüyle devam etmesi" mesajını verdi.

Smotrich de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik "askeri baskıyı artırmasını" ve saldırıların devam etmesini istedi.

Aşırı sağcı Bakan Smotrich, Gazze'deki İsrailli esirleri teslim edeceklere de para ödülü ve bölgeden ayrılıp başka bir yere (ülkeye) geçişlerinin sağlanması teklifinde bulunulmasını önerdi.

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