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Dünya

Saudi Aramco, Çin'de rafineri ve petrokimya tesisi inşa edeceğini açıkladı

Rafineri ve petrokimya tesislerinin 2026 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Çağrı Koşak  | 26.03.2023 - Güncelleme : 26.03.2023
Saudi Aramco, Çin'de rafineri ve petrokimya tesisi inşa edeceğini açıkladı

Riyad

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco, Çin'de rafineri ve petrokimya tesisinin inşa edilerek faaliyete geçeceğini açıkladı.

Saudi Aramco'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çin'in Norinco ve Panjin şirketleriyle ortak girişim başlatıldı.

Ortak girişimin yüzde 30'u Saudi Aramco'ya, yüzde 51'i Norinco ve yüzde 19'u Panjin'e ait olacak.

Şirketlerin ortak girişimiyle, günlük 300 bin varil üretim kapasiteli bir petrol rafinerisinin yanı sıra yıllık 1,65 milyon ton etilen ve 2 milyon ton paraksilen üretim kapasiteli bir petrokimya tesisi inşa edilecek.

Projenin gerekli onayları almasının ardından, inşaatın 2023 yılının nisan ayından sonra başlaması planlanıyor; rafineri ve petrokimya tesislerinin de 2026 yılında faaliyete geçmesi öngörülüyor.

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