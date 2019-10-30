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Dünya

Saraybosna'da 'Selam ya Resulallah' etkinliği başladı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Hz. Muhammed'in doğum günü vesilesiyle geleneksel olarak düzenlenen "Selam ya Resulallah" etkinliği başladı.

Sanela Crnovrsanin,Bedrudin Brlyavac   | 30.10.2019
Saraybosna'da 'Selam ya Resulallah' etkinliği başladı Fotoğraf: Denis Zuberi/AA

Saraybosna

Saraybosna'da "Selam ya Resulallah" etkinliği başladı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Hz. Muhammed'in doğum günü vesilesiyle geleneksel olarak düzenlenen "Selam ya Resulallah" etkinliği başladı. Saraybosna İslam Birliği Meclisi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen etkinliğin başkentteki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde gerçekleşen açılış programına çok sayıda kişi katıldı. ( Denis Zuberi - Anadolu Ajansı )

Saraybosna İslam Birliği Meclisi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen etkinliğin başkentteki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde gerçekleşen açılış programına çok sayıda davetli katıldı.

Hz. Muhammed'in barış, sevgi, saygı ve ahlak anlayışını kapsayan küresel değerleri hatırlatmak amacıyla düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Saraybosna İslam Birliği Meclisi Başimamı Kenan Music, bu yıl Meryem Suresi'nin "Beni anneme saygılı kıldı" ayetini slogan edindiklerini ifade etti.

Etkinlik çerçevesinde, 27 Kasım'a kadar başta Saraybosna olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde ilahi konserleri, kitap tanıtımları, sergiler ve mevlit programları düzenlenecek.

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