Euro
6.36
Dolar
5.70
BIST 100
98,692.03
Altın
1,495.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump'tan montajlı paylaşım

ABD Başkanı Trump, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'ye yönelik operasyonda yaralanan köpeğe madalya taktığının görüldüğü bir fotoğraf paylaştı.

Dildar Baykan   | 30.10.2019
ABD Başkanı Trump'tan montajlı paylaşım

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'ye yönelik operasyonda yaralanan köpeğe madalya taktığını gösteren ve fotomontaj olduğu anlaşılan bir paylaşımda bulundu.

Trump, resmi Twitter hesabından, cumartesi gecesi Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen ve Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyonda görev alan köpeğe, pati simgeli bir madalya taktığı görülen fotoğrafı "Amerikan Kahraman" notuyla paylaştı.

Fotomontaj olduğu anlaşılan fotoğrafın orijinalinin Trump'ın bir Vietnam gazisine madalya taktığı törende çekildiği, gazinin yerine köpeğin montajlandığı ortaya çıktı.

Trump'ın profiline de sabitlediği bu paylaşımı, sosyal medyada ve Amerikan basınında mizah konusu oldu.

ABD'nin Bağdadi operasyonu

DEAŞ elebaşı Bağdadi, ABD Özel Kuvvetleri'nin 8 helikopterle İdlib'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.

Trump, önceki gün yaptığı basın toplantısında, Bağdadi'nin bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki 3 çocukla birlikte öldüğünü açıklamıştı.

Trump, operasyon esnasında yaralanan köpeğin fotoğrafını paylaşmış ancak köpeğin ismi gizli tutulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta kaos büyüyor
Küba’dan Suriye’ye ABD’nin kiralık orduları
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ABD Kongresinin kimyasını bozdu
İngiltere'de erken seçim yeni krizlere gebe
Beklentiler ve gerçekler arasında Trump yönetiminin Afrika politikası

Benzer haberler

Twitter artık siyasi reklam almayacak

Twitter artık siyasi reklam almayacak

ABD Başkanı Trump'tan montajlı paylaşım

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ABD Kongresinin kimyasını bozdu

Trump'ın öldürüldüğünü açıkladığı DEAŞ'lı isim Muhacir'miş

Trump'ın öldürüldüğünü açıkladığı DEAŞ'lı isim Muhacir'miş

Muhammed bin Selman'dan Trump'a Bağdadi operasyonu tebriği

Muhammed bin Selman'dan Trump'a Bağdadi operasyonu tebriği

Trump'a azil soruşturmasına yönelik Kongre'deki ilk oylama perşembe günü

Trump'a azil soruşturmasına yönelik Kongre'deki ilk oylama perşembe günü