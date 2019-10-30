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Dünya

Ruhani'den Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı tebriği

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

Muhammet Kurşun   | 30.10.2019
Ruhani'den Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı tebriği

Tahran

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlanan yazılı açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümü vesilesiyle zatıalinize ve ülkenizin halkına en içten tebriklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı. 

Bölgede son 10 yıldaki gelişmeler dikkate alındığında Türkiye ile İran'ın belirgin rollerinin sorunların çözümüne yardımcı olduğunu vurgulayan Ruhani, şunları kaydetti:

"Türkiye ve İran'ın oynadığı rol, iki büyük komşu ülkenin birlikte hareket etmesi halinde bölge ülkelerinde istikrar, güvenlik ve barışın garanti altına alınmasında tayin edici olabileceklerini göstermiştir."

Türkiye ile İran'ın tarihi, dostane ve kardeşçe ilişkilerinin sürekli olarak gelişmesinin mutluluk verici olduğunu belirten Ruhani, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin kurulmasının, söz konusu konseyin toplantılarının düzenli bir şekilde yapılmasının ve bunun yanında ekonomi, taşımacılık ve tarımla ilgili oluşturulan özel komisyonların bu ilişkiyi artırdığını ifade etti.

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