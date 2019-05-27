Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.79
Dolar
6.06
BIST 100
85,722.54
Altın
1,285.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Şanlıurfa'daki DEAŞ soruşturmasında 9 tutuklama

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

Mehmet Fatih Aslan   | 27.05.2019
Şanlıurfa'daki DEAŞ soruşturmasında 9 tutuklama

Şanlıurfa

Şanlıurfa emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın eylemlerinin engellenmesine ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, emniyet ve MİT Bölge Başkanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-İran çatışmasının Orta Doğu'nun geleceğine yansımaları
ABD'nin İran'ı çevreleme stratejisi ve riskler
2019 Hindistan genel seçimleri ve 'Yeni Hindistan' tartışmaları
İngiltere'de AP seçimlerinde Brexit karşıtları öne geçti
Çin-ABD ihtilafı ve uluslararası sistemin revizyonu

Benzer haberler

Doğu-Batı Dostluk ve Barış Ralli'si 'tarihin sıfır noktası'ndan yola çıktı

Doğu-Batı Dostluk ve Barış Ralli'si 'tarihin sıfır noktası'ndan yola çıktı

'Göbeklitepe Türkiye'nin tanıtım yüzlerinden biri olacak'

'Peygamberler şehri'nde turizm hareketliliği bayramla taçlanacak

Giresun'da yakalanan terörist tutuklandı

Giresun'da yakalanan terörist tutuklandı
Fırat Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi yıkıma neden oldu

Fırat Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi yıkıma neden oldu
Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü