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Dünya

Sanchez'in açıklamaları İspanya ve İsrail arasında diplomatik kriz başlattı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile birlikte İsrail, Filistin ve Mısır'a yaptığı ziyaret sırasında yaptığı açıklamalar, İspanya ve İsrail arasında diplomatik krize neden oldu.

Şenhan Bolelli  | 25.11.2023 - Güncelleme : 25.11.2023
Sanchez'in açıklamaları İspanya ve İsrail arasında diplomatik kriz başlattı

Madrid

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki katliamı durdurma yönünde açıklamalar yapan De Croo ve Sanchez'i "terörizmi desteklemekle" suçlamış, iki ülkenin İsrail'de görevli büyükelçilerini dün Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Bunun üzerine İspanya da bugün İsrail'in Madrid Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak Netanyahu'nun suçlamaları hakkında izahat talep etti.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in Sanchez ve De Croo'ya yönelik açıklamalarını, "kabul edilemez ve asılsız suçlamalar" olarak nitelendirdi.

Albares, ülke basınına yaptığı açıklamada, "Bu suçlamaları kategorik olarak reddediyoruz. Yersiz ve kabul edilemez bu ifadelere, İspanya zamanında cevap verecektir. Gerek şu anda AB dönem başkanı olan Pedro Sanchez'i gerekse 1 Ocak'ta bu görevi teslim alacak De Croo'yu etkileyen, çok ciddi suçlamalar yapılmıştır." dedi.

İspanya'nın İsrail ve Hamas arasındaki çatışmadaki tutumunun net olduğunu vurgulayan Albares, terörizmi kınadıklarını, tüm İsrailli mağdurlarla dayanışma içinde olduklarını gösterdiklerini, rehinelerin tamamının serbest bırakılmasını istediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Başbakan Sanchez terörist saldırıyı kınamakta tereddüt etmemiştir. Hamas'ın terörist bir örgüt olduğunu ve Filistin halkını temsil etmediğini ifade etmiştir. Sanchez, Filistin devletinin mevcudiyetini, İsrail ile güvenlik içinde ve ileriye dönük birlikte yaşamayı garanti eden, sağlam bir barış köprüsü kurmanın yollarını aramıştır. İsrail'in açıklamaları bununla bağdaşmıyor."

İspanya Başbakanı Sanchez, dün Mısır'da Refah Sınır Kapısı'nda yaptığı açıklamada, "AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Sanchez, Kudüs'te ayrı ayrı görüştüğü İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog ve Başbakan Netanyahu'ya "İsrail'in kendini savunma hakkının, aralarında binlerce çocuğun da olduğu Gazze'deki masum sivillerin öldürülmesini içermediğini, Filistin'de yüzbinlerce insanın çektiği korkunç acıların dehşet verici olduğunu" söylemişti.

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