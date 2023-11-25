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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ikinci gününde de devam edecek

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında bugün 42 Filistinli ve 14 İsrailli esir serbest bırakılacak.

Mustafa Deveci  | 25.11.2023 - Güncelleme : 25.11.2023
İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ikinci gününde de devam edecek

Kudüs

İsrail ile Hamas arasında varılan mutabakat kapsamında karşılıklı esirlerin serbest bırakılmasına bugün de devam edilecek.

Yapılan açıklamalara göre, Hamas, bugün elindeki 14 İsrailli esiri daha teslim edecek.

Buna karşılık Tel Aviv yönetimi de İsrail hapishanelerindeki 42 Filistinli esiri serbest bırakacak.

Bu doğrultuda serbest bırakılacak Filistinli esirler yerel saatle 13.30'da işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ofer Hapishanesi'ne nakledilecek.

Serbest bırakılacak İsrailli esirlerin İsrail topraklarına ulaşmasının ardından Filistinli esirler de Ofer Hapishanesi'nden Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim edilecek.

Daha sonra Filistinli esirler, Kızılhaç yetkilileri tarafından hapishaneden alınarak serbest bırakılacak.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda, İsrail ile Hamas arasında esir takası mutabakatına varılmıştı.

Bu mutabakat kapsamında dün Hamas 13 İsrailli esiri, İsrail de 39 Filistinli eseri serbest bırakmıştı.

İsrail ile Hamas arasında dün başlayan ve 4 gün sürecek olan çatışmalara insani ara kapsamında 150 Filistinli ve 50 İsrailli esir karşılıklı serbest bırakılacak.

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