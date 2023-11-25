İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ikinci gününde de devam edecek
İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında bugün 42 Filistinli ve 14 İsrailli esir serbest bırakılacak.
Kudüs
İsrail ile Hamas arasında varılan mutabakat kapsamında karşılıklı esirlerin serbest bırakılmasına bugün de devam edilecek.
- İsrail hapishanesindeki 39 Filistinli esir serbest bırakıldı
- Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli 13 esir İsrail'e ulaştı
Yapılan açıklamalara göre, Hamas, bugün elindeki 14 İsrailli esiri daha teslim edecek.
Buna karşılık Tel Aviv yönetimi de İsrail hapishanelerindeki 42 Filistinli esiri serbest bırakacak.
Esir takası mutabakatı kapsamında 24'ü kadın 15'i de 18 yaş altı çocuk olan 39 Filistinli esir, İsrail hapishanelerinden özgürlüklerine kavuştu— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 25, 2023
Serbest bırakılan Filistinliler, Batı Şeria'daki farklı kentlerde coşkuyla karşılandı https://t.co/m5EROoa89L pic.twitter.com/opPElXlXRB
Bu doğrultuda serbest bırakılacak Filistinli esirler yerel saatle 13.30'da işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ofer Hapishanesi'ne nakledilecek.
Serbest bırakılacak İsrailli esirlerin İsrail topraklarına ulaşmasının ardından Filistinli esirler de Ofer Hapishanesi'nden Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim edilecek.
Daha sonra Filistinli esirler, Kızılhaç yetkilileri tarafından hapishaneden alınarak serbest bırakılacak.
❝Serbest bırakılmamız Gazze’deki şehitlerimizin kanıyla oldu. Onlara selam olsun❞— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 25, 2023
İsrail hapishanesinde 8 yıl esir kaldıktan sonra özgürlüğüne kavuşan Filistinli Merah Bekir, ailesine kavuşmanın sevincini yaşadı https://t.co/FCCPCHHpJD pic.twitter.com/ENm4NKv2OL
Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda, İsrail ile Hamas arasında esir takası mutabakatına varılmıştı.
Bu mutabakat kapsamında dün Hamas 13 İsrailli esiri, İsrail de 39 Filistinli eseri serbest bırakmıştı.
İsrail ile Hamas arasında dün başlayan ve 4 gün sürecek olan çatışmalara insani ara kapsamında 150 Filistinli ve 50 İsrailli esir karşılıklı serbest bırakılacak.