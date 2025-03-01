Şam'da enkaz haline gelen evlerin arasında toplu iftar
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin başkenti Şam'daki Cobar Mahallesi'nde, devrik Baas rejimi ve destekçilerinin saldırılarında enkaz haline gelen evlerin arasında toplu iftar programı düzenledi.
Cobar
Devrik Baas rejimi tarafından yerle bir edilen Cobar Mahallesi'nde yaklaşık 500 kişi, İHH'nin toplu iftar etkinliğinde bir araya geldi.
Enkaz haline gelen evlerin arasında düzenlenen iftar programına katılan Ebu Kemal Gannum, AA muhabirine, yıllar sonra ilk kez Cobar'a geldiğini söyledi.
Esed rejiminin yoğun saldırıları sonucu yerle bir edilen Cobar'dan 2018'de zorla göç ettirildiğini belirten Gannum, iftar yapılan noktanın yıkılmadan önce çarşı olduğunu ifade etti.
Gannum, "7 yıl sonra Cobar'a gelebileceğimi hayal bile edemezdim. Çok şükür büyük bir sevinç yaşıyoruz. Esed rejimi buraya girmemizi yasaklamıştı. Ülkemiz özgürleştikten sonra burada ilk iftarı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.
Şam'dan zorla göç ettirildikten sonra Afrin'de bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu bir bacağını kaybettiğini dile getiren Gannum, Cobar halkıyla bir arada bulunmanın kendileri için anlatılmaz bir duygu olduğunu ve mahallelerinin yeniden imar edilmesini temenni ettiklerini belirtti.
İHH görevlisi Ömer Kaya da "Buradaki insanlar 2018'de büyük bir yıkıma maruz kaldı ve sürgüne tabi oldular. Biz de bu insanların tekrar buraya gelmeleri ve eski günlerini yad etmeleri için burada iftar programı düzenledik." diye konuştu.
Kaya , İHH'nin ramazanda Suriye'nin farklı bölgelerinde toplu iftar programlarına devam edeceğini kaydetti.
AA, Cobar'daki yıkımı görüntüledi
Şam kırsalındaki Cobar Mahallesi, 2011'den sonra devrik Baas rejimi güçleri ve destekçilerinin yoğun saldırılarına maruz kaldı.
Büyük yıkımın meydana geldiği mahalle, 2018'de rejim güçlerinin kontrolüne girmiş ve sakinlerinin bir kısmı ülkenin kuzeyine göç etmek zorunda kalmıştı.
AA, hayalet kenti andıran Cobar'daki yıkımın boyutunu havadan görüntüledi.
Mahalledeki binaların neredeyse tümünün kullanılamaz halde olduğu görüntülere yansıdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.