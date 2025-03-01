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Yaşam, Ramazan 2025

Oruç Baba Türbesi'nde ramazanın ilk iftarına yoğun ilgi

Fatih'teki Oruç Baba Türbesi'nde ramazanın ilk gününde bir araya gelen çok sayıda kişi iftar yaptı.

Alper Korkmaz, Rüveyda Mina Meral  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
Oruç Baba Türbesi'nde ramazanın ilk iftarına yoğun ilgi Fotoğraf: Erhan Elaldı/AA

İstanbul

Ramazanın ilk orucunu burada açmak isteyenler, türbenin bulunduğu sokak ve buraya çıkan yollarda yoğunluk oluşturdu. İftar saatinin yaklaşmasıyla türbe çevresinde kalabalık daha da arttı.

Oruçlarını açmak isteyenlerin bazıları yanlarında sirke getirirken, bazıları da türbenin etrafındaki seyyar satıcılardan sirke satın aldı. Akşam ezanının okunmasıyla vatandaşlar, ekmeği sirkeye banıp oruçlarını açtı.

Her ramazanda Oruç Baba Türbesi'ne geldiğini dile getiren Alev Arıbakaç, dilek dilemek ve orucunu açmak için Avcılar'dan geldiğini söyledi.

Ziyaretçilerden Sertap Akın, türbe ve çevresinin çok yoğun olduğunu belirterek, "Dileğimi diledim. Herkese huzur, barış, sevgi ve saygı diliyorum." diye konuştu.

Orucunu açmak için Küçükçekmece'den gelen Elif Özcan, "Her sene geliyorum. Allah sağlık, huzur versin." dedi.

Ramazanın ilk gününde oruçlarını açmak ve ibadet etmek isteyen çok sayıda kişi Eyüp Sultan Camisi'nde de yoğunluk oluşturdu.

Öte yandan Türk Kızılay Fatih Şubesi ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi girişinde vatandaşlara iftarlık ikramında bulundu. Kızılay vatandaşlara çorba, pide ve su dağıtırken, TDV ise ana yemek dağıtımı yaptı. İkramların ramazan boyunca devam edeceği bildirildi.

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