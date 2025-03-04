Şam'da Down sendromlu gençler için iftar sofrası kuruldu
Suriye'nin başkenti Şam'da Down sendromlu gençlerin çalıştığı engelsiz Sosit Kafe'de, ramazan ayı vesilesiyle gençlerle ailelerinin buluştuğu iftar programı düzenlendi.
Şam
Cuzur Derneği tarafından hayata geçirilen proje kapsamında açılan Sosit Kafe'de Down sendromlu gençler, müşterileri karşılıyor, sipariş alıyor ve servis yapıyor.
Cuzur Derneği Müdür Yardımcısı Zübeyde Türk, AA muhabirine, 2017'de kurulan derneğin bünyesinde kafenin yanı sıra zihinsel engelliler merkezi ile Down sendromlu gençleri rehabilite merkezinin de yer aldığını söyledi.
"Kafe müşterileri onları sevdi, onlar da yaptıkları işi sevdiler"
Her yıl ramazan ayında kafede çalışan 35 Down sendromlu genç ve aileleri için toplu iftar programı düzenlediklerini belirten Türk, bu yılki etkinliğe "Zafer Kampanyası" adının verildiğini ifade etti.
Kafede çalışan gençleri onurlandırmayı amaçladıklarını dile getiren Türk, "Onları ve ailelerini davet ettik. Başlangıçta çalışmak onlar için çok zordu. Bir tepsi bile kaldıramazlardı. Şu an müşterilerle etkileşimleri çok iyi. Seviliyorlar." diye konuştu.
Özel gereksinimli bireylerin toplum tarafından yeterince kabul görmediğini söyleyen Türk, "Burada onların topluma entegrasyonunu destekledik. Kafe müşterileri onları sevdi, onlar da yaptıkları işi sevdiler." dedi.
Türk, bu ramazanın Suriye halkı için yeni ve güzel bir başlangıç olmasını diledi.
Kafede çalışan ve iftar programına davet edilen İhab Kemşe, "Kafede çalışanlar çok iyi. Durum genelde iyi. İftar yaptık, daha sonra sofrayı kaldırmaya başladık." şeklinde konuştu.
Riham Kattan da kafede çalışmayı sevdiğini belirterek, "Arkadaşlarımı ve müşterileri çok seviyorum. Siparişleri alıp veriyoruz. Ramazandaki iftara katıldık. Herkese iyi ramazanlar." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.