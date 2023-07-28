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Dünya

Şam'da bomba yüklü motosiklet patlamasında 6 kişi öldü

Suriye'nin başkenti Şam'da bir motosiklete yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 6 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

Eşref Musa  | 28.07.2023 - Güncelleme : 28.07.2023
Şam'da bomba yüklü motosiklet patlamasında 6 kişi öldü Fotoğraf: Mutez Muhammed/AA

Ankara

Şam yönetimin resmi haber ajansı SANA’nın İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberinde, akşam saatlerinde Şam’da Seyyide Zeyneb bölgesinde motosiklete yerleştirilen bomba patladı.

Meydana gelen patlamada 6 kişinin öldüğü 23 kişinin yaralandığı belirtildi.

Haberde, olay yerine polis ve İtfaiye ekipleri ile ambulans araçlarının sevk edildiği ifade edildi.

Patlamayı henüz üstlenen olmadı.

Başkent Şam'daki Seyyide Zeyneb bölgesinde İran destekli yabancı terörist gruplar yoğun olarak bulunuyor.

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