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Dünya

Rusya'nın uluslararası rezervleri 609 milyar dolara geriledi

Rusya'nın uluslararası rezervleri, Aralık 2024'te bir önceki aya göre yüzde 1,2 azalarak 609 milyar dolara düştü.

Emre Gürkan Abay  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Rusya'nın uluslararası rezervleri 609 milyar dolara geriledi

Moskova

Rusya Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin uluslararası rezervleri, 1 Ocak itibarıyla 1 Aralık 2024'e kıyasla yüzde 1,2 azalarak 616,5 milyar dolardan 609 milyar dolara geriledi.

Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.

Batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu.

Rusya Merkez Bankasının uluslararası rezervlerinde altının payı Temmuz 2024'te yüzde 29,8'e çıkarak Şubat 2000'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

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