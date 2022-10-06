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Dünya

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri ekimde 1 trilyon ruble azaldı

Rusya’nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri eylülde 1 trilyon ruble (yaklaşık 16,5 milyar dolar) azalarak 10,8 trilyon rubleye geriledi.

Emre Gürkan Abay   | 06.10.2022
Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri ekimde 1 trilyon ruble azaldı

Moskova

Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ulusal Refah Fonu’nda 1 Eylül itibarıyla 11,8 trilyon ruble olduğu kaydedildi.

Fon hacminin eylülde 1 trilyon ruble azaldığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, buna göre toplam hacmin de 1 Ekim itibarıyla 10,8 trilyon rubleye gerilediği belirtildi.

Açıklamada, fonun önemli bir kısmının Rusya Merkez Bankası’nda, bir kısmının VTB ve Gazprombank’ta bulunduğu kaydedildi.

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