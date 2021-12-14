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Dünya

Zelenskiy'den savunma silahlarını veto eden Almanya'ya tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçen ay savunma silahları almalarını veto ettiği için Almanya'ya tepki göstererek, "Savaşın 8'inci yılında bunları almaya hakkımız yok mu?" ifadelerini kullandı.

Talha Yavuz   | 14.12.2021
Zelenskiy'den savunma silahlarını veto eden Almanya'ya tepki

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, La Repubblica'ya verdiği röportajda, Rusya'nın birliklerini ülkesinin sınırlarında artırmasının bir şantaj aracı olduğunu aktardı.

Birliklerin sayılarının daha da artması halinde şantajın Ukrayna ve belki tüm bölge için geniş çaplı bir saldırı hazırlığı olarak görülebileceğine dikkati çeken Zelenskiy, Rusya'nın bu savaşı 2014'te başlattığını ve o günden beri her senaryoya hazır olduklarını ifade etti.

Zelenskiy, "Kısa süre önce Almanya yalnızca savunma araçları olan anti-dron tüfekleri ve anti-keskin nişancı sistemlerini NATO'dan almamızı engelledi. Savaşın 8'inci yılında bunları almaya hakkımız yok mu?" dedi.

Kendini saldırıdan korumak isteyen her demokratik ülkenin bu savunma araçlarını alma hakkı olması gerektiğini belirten Zelenskiy, "Ancak bazı başkentlerde halen korku üstün geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, kasımda Almanya'nın anti-dron tüfekleri ve anti-keskin nişancı sistemlerini Ukrayna'nın NATO Destek ve Tedarik Ajansı üzerinden almasını veto ettiğini belirtmişti.


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