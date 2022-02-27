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BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu’nda Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı konusunda olağanüstü oturum yapılması karar tasarısı için toplandı
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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Beyaz Saray önünde protesto edildi

ABD'nin başkenti Washington DC'de Beyaz Saray önünde toplanan yüzlerce kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti ve ABD'ye Ukrayna'ya daha çok destek verme çağrısı yaptı.

Dildar Baykan Atalay   | 27.02.2022
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Beyaz Saray önünde protesto edildi

Washington

Yüzlerce Ukraynalı ve ABD'li, Beyaz Saray'ın karşısındaki Lafayette Park'ta toplanarak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tepki gösterdi.

Ellerinde Ukrayna bayrakları taşıyan göstericiler, "Savaşa Hayır", "Ailelerimizi tekrar görmek istiyoruz" şeklinde slogan attı.

Göstericiler, ABD Başkanı Joe Biden'ı, Ukrayna'ya daha çok destek vermeye çağırdı.

Öte yandan, New York'ta da Washington Square Park'ta toplanan yüzlerce kişi de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını protesto etti.



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