Dolar
18.36
Euro
18.13
Altın
1,680.24
ETH/USDT
1,308.00
BTC/USDT
19,215.00
BIST 100
3,306.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya'nın Kaş ilçesinde, kumul ağaçlandırma sahasında çıkan ve sabah saatlerinde kontrol altına alındığı bildirilen yangın, soğutma çalışması sırasında rüzgarın da etkisiyle tekrar başladı
logo
Dünya

Rusya'dan Finlandiya'ya geçişler arttı

Finlandiya sınır muhafaza makamları, Rusya'da kısmi seferberlik ilanından sonra Finlandiya'ya geçişlerde dün gece artış görüldüğünü bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 22.09.2022
Rusya'dan Finlandiya'ya geçişler arttı

Brüksel

Finlandiya televizyonu YLE'nin haberine göre, Avrupa'da Rusya'ya en uzun sınıra sahip Finlandiya'ya bu ülkeden gelenlerin sayısı önemli ölçüde arttı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıkladığı kısmi seferberlik kararından sonra dün gün boyu ve özellikle gece saatlerinde 1300 kilometrelik sınırdan Finlandiya'ya geçmek isteyen Rusların sayısının normal günlerden fazla olduğu belirtildi.

Geçişlerin Finlandiya'nın güneyinde bulunan ve Rusya'nın St. Petersburg kentine 170 kilometre mesafedeki Vaalimaa ve Nuijamaa sınır kapılarında yoğunlaştığı aktarıldı.

Artış çok ciddi değil

Sınır geçişlerinde artış olsa da bunun çok büyük bir yığılma olmadığı kaydedildi. Nuijamaa gümrük kapısı yetkilisi Juhani Kytösalmi, Finlandiya sınırına Rusya'dan büyük bir akın olmadığını söyledi.

Finlandiya televizyonu da sınırın Rusya tarafında bekleyen birkaç araç ve otobüs bulunduğunu, uzun kuyruklar oluşmadığını aktardı.

Finlandiya Sınır Muhafaza Kurumu yetkilisi Albay Matti Pitkaniitty de bu sabah itibarıyla dün sınıra 4 bin 800 Rus vatandaşının geldiğini açıkladı. Bu sayı, geçen hafta aynı gün 3 bin 100 olmuştu.

AB Komisyonu da Finlandiya'ya uluslararası koruma başvurusu olması halinde uluslararası kurallar ve değerler gereği buna imkan tanınması gerektiğini bildirdi.

Rusya’da kısmi seferberlik ilan edilmesinin ardından bazı Rus vatandaşlarının ülkeden ayrılmaya çalıştığı belirtilmiş, yurt dışı uçak biletlerine yönelik talep nedeniyle Rusya’dan uçuşların devam ettiği çok sayıda ülkeye biletlerin tükendiği bildirilmişti.

Finlandiya'daki sınır kapıları, Rus vatandaşlarının Avrupa Birliği (AB) ülkelerine karadan giriş yapabilmesi için nadir geçiş noktalarını oluşturuyor.

AB'nin Rusya'ya yaptırımları nedeniyle Rusya'dan AB ülkelerine uçuş yapılamıyor. Rusya'ya sınırı olan diğer AB ülkeleri de geçişlere izin vermiyor.

AB, Rus vatandaşlarına yönelik vize kolaylığı anlaşmasını da askıya almıştı. Ruslara vize verilmesi tamamen yasaklanmasa da prosedürler uzamış ve başvuruların daha sıkı değerlendirileceği açıklanmıştı. Daha önce alınmış Schengen vizelerinin ise yeniden değerlendirilebileceği belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bartın'da sağanak etkili oluyor
Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Emekçileri koruyacağız
Kaş'ta ağaçlandırma sahasında yeniden çıkan yangın seralara sıçradı
Bakan Karaismailoğlu Siirt-Pervari Yolu Temel Atma Töreni'nde konuştu: Bir yılda 82 milyon lira tasarruf sağlayacağız

Benzer haberler

Rusya'dan Finlandiya'ya geçişler arttı

Rusya'dan Finlandiya'ya geçişler arttı

Enerji krizindeki Batılı ülkeler nükleere yöneliyor

AB ülkeleri, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi hazırlayacak

ABD'den Türkiye'ye savaş esiri takasındaki arabuluculuğu için teşekkür

ABD'den Türkiye'ye savaş esiri takasındaki arabuluculuğu için teşekkür

Zelenskiy'den Rusya'ya karşı mahkeme kurulması çağrısı

Zelenskiy'den Rusya'ya karşı mahkeme kurulması çağrısı

İngiltere ve ABD liderlerinin görüşmesinde Putin'in Ukrayna'ya ilişkin son açıklamaları kınandı

İngiltere ve ABD liderlerinin görüşmesinde Putin'in Ukrayna'ya ilişkin son açıklamaları kınandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet