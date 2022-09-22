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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna, esir değişimi ile 55 askeri teslim etti

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusu, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri silahlı güçlerine mensup 55 kişinin, esir değişimi sonucunda Rusya’ya teslim edildiğini bildirdi.

Ali Cura   | 22.09.2022
Rusya: Ukrayna, esir değişimi ile 55 askeri teslim etti

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya ile Ukrayna savaşında esir düşen askerlerin değişimlerine ilişkin bilgi verdi.

Zor bir müzakere sonucunda değişimlerin yapıldığına dikkati çeken Konaşenkov, “Bu gece, Kiev rejiminin kontrolü altındaki Ukrayna topraklarından ölüm tehlikesi altında olan 55 Rusya Federasyonu, Donetsk ve Luhansk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri askeri geri döndü.” ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, serbest bırakılan askerlere gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığını da aktardı.

Putin’e yakın Ukraynalı siyasetçi Medvedçuk da teslim edildi

Öte yandan sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin yöneticisi Denis Puşilin, esir değişiminde Ukrayna tarafına aralarında milliyetçi savaşçıların da bulunduğu 215 kişinin teslim edildiğini bildirdi.

Ukrayna’dan Rusya tarafına teslim edilen 56 kişiden 50’sinin Rus askeri, 5’inin Donbas’tan olduğunu ifade eden Puşilin, bu kişilere ilaveten Ukrayna’da savaş başladıktan sonra gözaltına alınan Rusya yanlısı ana muhalefet partisi Yaşam İçin Muhalefet Platformu’nun lideri Viktor Medvedçuk’un da değişimle verildiğini aktardı.

Medvedçuk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla biliniyor.

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