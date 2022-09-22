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Dünya

Pakistan'daki seller, elma üreticilerini olumsuz etkiledi

Pakistan'daki sel felaketi, Belucistan eyaletinde önemli gelir kaynaklarından elma hasadını vurdu.

Muhammet Nazım Taşcı   | 22.09.2022
Pakistan'daki seller, elma üreticilerini olumsuz etkiledi

Kuetta

Belucistan'da çiftçilerin en önemli gelir kaynaklarından birini elma üretimi oluşturuyor. Eyalette meydana gelen seller, çok sayıda çiftçinin elma hasadını vurdu.

Arazilerin sular altında kalması sonucu elma ağaçları çürüdü, sele kapılan on binlerce elma da yol kenarlarında birikti.

Çürüyen elmaların kokusu ise sel bölgelerini kaplamış durumda.

Sel felaketi, sektörde çalışan on binlerce kişinin işsiz kalmasına yol açtı.

Pakistan’ın en çok elma üreten eyaleti Belucistan, ülkenin toplam elma üretiminin yüzde 80’ini karşılıyor. Elma üretiminin 2018-2019'daki ticaret hacmi yaklaşık 125 milyon dolar civarında bulunuyor.

"Ne yapacağımızı bilmiyoruz"

Daşt bölgesinde yaşayan çiftçi Hacı Manzur Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllık gelirlerinin elma hasadına bağlı olduğunu ve sel sebebiyle önemli ölçüde elma ağacının çürüdüğünü belirtti.

Ahmed, bu durumun kendilerini zor duruma soktuğuna işaret ederek, suların hala çekilmediğini ve ne yapacaklarını bilmediğini söyledi.

Bir diğer çiftçi Mazhar Han, elma ağaçlarından hasadın tamamını bir yere topladığını ancak selin tüm hasadı alıp götürdüğünü ifade etti. Han, tüm gelir kaynağını kaybettiğini vurgulayarak, yetkililerden destek istedi.

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