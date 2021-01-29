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Dünya, Koronavirüs

Rusya'da yetişkin nüfusun yüzde 60'ı Kovid-19'a karşı aşılanacak

Rusya'da yeni tip koronavirüse karşı başlayan kitlesel aşılama kapsamında yetişkin nüfusun yüzde 60'ının aşılanacağı belirtildi.

Dmitri Chirciu   | 29.01.2021
Rusya'da yetişkin nüfusun yüzde 60'ı Kovid-19'a karşı aşılanacak

Moskova


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Rusya'ya bağlı Karelya Cumhuriyeti'nın başkenti Petrozavdosk'u ziyaret eden Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkede Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V" (GamKovidVak) aşısıyla yapılan kitlesel aşılama sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Muraşko, halkın kullanımı için aşının 4 milyon dozunun üretildiğini belirterek, "Ülkede yetişkin nüfusun yüzde 60'ını yılın ilk yarısında aşılamamız gerekiyor." dedi.

Rusya'da, şubat-mart aylarında salgının dönüm noktasına gelmesini beklediklerini dile getiren Muraşko, "Kovid-19'a yakalanma riski hala yüksektir. Bu yüzden virüse karşı alınan önlemlere uymak lazım." şeklinde konuştu.

Muraşko, ülkedeki hastanelerde Kovid-19 hastaları için ayrılan yatakların yeterli sayıda olduğunu ifade etti.

Rusya'da kitlesel aşılama

Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta kitlesel aşılama süreci başlamıştı.

Sputnik V aşısıyla yapılan aşılama sürecine 18 yaş üstü tüm vatandaşlar ücretsiz katılabilirken, kronik, alerjik ve solunum yolu enfeksiyonları hastalığı olanlar ile hamile ve emzirme dönemindeki kadınlar aşı yaptıramıyor.

Aşının ilk etapta tek dozu, 21 gün geçtikten sonra da ikinci dozu yapılıyor.

Gönüllülük esasına dayan aşılanma sürecine katılanlara sertifika verilirken, yabancı uyruklu vatandaşlar da aşı olabiliyor.

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