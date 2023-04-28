Dolar
19.45
Euro
21.43
Altın
1,989.44
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,617.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuşuyor
logo
Dünya

Rusya'da vatana ihanet suçuna ömür boyu hapis cezası verilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, vatana ihanet suçu için ömür boyu hapis cezası verilmesini öngören yasayı imzaladı.

Dmitri Chirciu  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
Rusya'da vatana ihanet suçuna ömür boyu hapis cezası verilecek

Moskova

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan Putin'in imzaladığı yasa ile ülkenin ceza yasasında değişiklikler yapıldı.

Buna göre, vatana ihanet suçunu işleyenlere 20 yıla kadar verilen hapis cezası, ömür boyu olacak.

Ayrıca, yasa gereği terör suçu işleyenler için 15 yıllık hapis cezası 20 yıla kadar çıkarıldı. Uluslararası terör suçu işleyenler ise 12 yıldan ömür boyu hapis cezasına kadar çarptırılabilecek.

Teröre azmettirme suçunu işleyenlere 5 ila 7 yıl, terör oluşumlarında yer alanlara ise 10 ila 15 yıl hapis cezası verilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Sudan'dan askeri uçakla tahliye edilen 101 kişi Türkiye'ye geldi
THY, yeni reklam filminde Steven Gerrard ve Cafu'yu bir araya getirdi
Bakan Çavuşoğlu, Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Dagalu ile görüştü
Bakan Kurum: "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na İstanbul genelinde 51 bin başvuru aldık

Benzer haberler

Rusya'da vatana ihanet suçuna ömür boyu hapis cezası verilecek

Rusya'da vatana ihanet suçuna ömür boyu hapis cezası verilecek

Putin, dost ülkeleri petrol satışında "tavan fiyat yasağı" kapsamından çıkardı

Zelenskiy: Kırım'ı tekrar Ukrayna kontrolüne almakta başarılı olacağımıza inanıyorum

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Küresel mali istikrara yönelik tehditler sürüyor

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Küresel mali istikrara yönelik tehditler sürüyor
Rusya'daki büyük şirketlerden ek gelir vergisi alınması planlanıyor

Rusya'daki büyük şirketlerden ek gelir vergisi alınması planlanıyor
Ukrayna: Rusya’ya karşı taarruza geçme hazırlıkları sona yaklaşıyor

Ukrayna: Rusya’ya karşı taarruza geçme hazırlıkları sona yaklaşıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet