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Dünya

BM: Sudan'da ateşkesin uygulanamaması Sudan halkı için yıkıcı ve trajik

Birleşmiş Milletler (BM), tarafların Sudan'da ateşkesi ihlal etmesinin halk için yıkıcı ve trajik etkileri olduğunu, BM için ise engelleyici rol oynadığını söyledi.

Şerife Çetin  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
BM: Sudan'da ateşkesin uygulanamaması Sudan halkı için yıkıcı ve trajik Fotoğraf: Adam Abdulfttah/AA

New York

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Sudan'da süren çatışmalara ilişkin bilgi verdi.

BM'nin Sudan'da mevcudiyetini sürdürdüğünü aktaran Dujarric, misyonun Port Sudan'dan faaliyet gösterdiğini belirterek, "Sudan halkının yanında olmaya devam ediyoruz." mesajını verdi.

Dujarric, birçok ülkede olduğu gibi BM'nin Sudan operasyonlarında da yerel personelin bulunduğunu ifade ederek, fırsat oldukça insani yardım sağlandığını ancak kendi personellerini de korumakla yükümlü olduklarını belirtti.

Tarafları müzakere masasına oturtmak için çok farklı çabalar yürütüldüğünü aktaran Dujarric, "Tabii ki öncelikli adım ateşkes. Edindiğimiz bilgiye göre çatışmalar sürüyor, bu da doğal olarak bizim insani yardım ulaştırma kabiliyetimizi etkiliyor." diye konuştu.

Dujarric, Sudan'da ateşkes girişimlerinin tam olarak olumlu sonuç vermemesi ve çatışma çıkmasına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu bizim için çok sinir bozucu ve engelleyici rol oynuyor. Ancak asıl Sudan halkı için yıkıcı ve trajik etkiler doğuruyor. Genel Sekreter'in (Antonio Guterres) de BM Güvenlik Konseyi'nde belirttiği gibi, bu çatışmaya dahil olan liderlerin Sudan halkının çıkarlarını kişisel çıkarlarının önüne koyması gerekiyor."

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda düne kadar 512 kişinin öldüğünü, 4 bin 193 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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