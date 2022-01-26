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Dünya

Rusya'da Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılara silah yardımı çağrısı

Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Andrey Turçak, Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrol ettiği bölgelere silah yardımı yapılması gerektiğini belirtti.

Emre Gürkan Abay   | 26.01.2022
Rusya'da Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılara silah yardımı çağrısı Fotoğraf: Alexander Usenko/AA

Moskova

Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Andrey Turçak’ın Rus devlet kanalı Rossiya 24’te yayımlanan konuşmasında, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya yönelik silah sevkiyatlarını endişeyle takip ettiklerini söyledi.

ABD ve İngiltere’den Ukrayna’ya son bir yılda düzinelerce uçuşun gerçekleştirildiğini anlatan Turçak, “Oluşan şartlarda, Rusya’nın Lugansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetlerine savunma kapasitelerini artırmak ve Kiev’in açıkça saldırı hazırlığını engellemeleri için silah göndererek yardım sağlaması gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin de 21 Ocak’ta yaptığı açıklamada, parlamentodaki siyasi parti başkanlarının Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin tanınmasıyla ilgili öneriyi bu hafta istişare edeceklerini duyurmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Donbas’ta gerilimi artıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini ifadesini kullanmıştı.

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