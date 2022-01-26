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Dünya

AB'den dijital hak bildirisi

Ata Ufuk Şeker   | 26.01.2022
AB'den dijital hak bildirisi

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, dijital dönüşümde çevrim içi ortamlarda hakları ve ilkeleri belirlemek üzere bir bildiri hazırladı.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager ve AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Brüksel'de düzenledikleri basın toplantısında, "Avrupa Dijital Haklar ve İlkeler Bildirisi" taslağını tanıttı.

Vestager, çevrim içi ortamlarda da insan hakları ve değerlerine saygılı olunması gerektiğini, dijital alanların güvenli bir hal almasını istediklerini ifade etti.

Dijital haklar bildirisinin, yeni teknolojilerde politika yapıcılara ve şirketlere bir rehber olmasını amaçladıkları kaydeden Vestager, "Bu bildiri, bize çevrim içi dünyada haklar ve ilkeler konusunda net bir referans noktası sağlar. Bildirideki ilkeleri dünya için bir standart haline getirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton da normal hayatta yasalara aykırı bir davranışın çevrim içi ortamlarda da yasa dışı olması gerektiğini belirterek, bildirinin kabul edilmesiyle bunu sağlayabileceklerini söyledi.

Avrupa'da dijital dönüşüm insan merkezli

Taslak bildiride, Avrupa'da dijital dönüşümün insan merkezli olduğu belirtildi.

Teknolojinin bütün Avrupalılara hizmet etmesi ve fayda sağlaması gerektiğine işaret edilen bildiride, insanlar için güvenli ve temel haklara saygılı bir dijital ortam sağlanmasının önemine işaret edildi.

Bildiride, bireylerin haklarına çevrim içi ortamlarda da saygı gösterilmesini sağlamak için gerekli önlemlerin alınması gerektiği kaydedildi.

Teknolojilerin insanları bölmek yerine birleştirmesi gerektiği belirtilen bildiride, dijital dönüşümün adil bir topluma ve ekonomiye katkıda bulunmasının önemi vurgulandı.

Bildiride, AB'nin her yerinde ve herkesin uygun fiyatlı ve yüksek hızlı dijital erişime sahip olması gerektiği aktarıldı.

Taslak bildirinin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkeler tarafından kabul edilmesi gerekiyor.

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