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Dünya

DSÖ: Afganistan sağlık sistemi çöküşün eşiğinde

Dünya Sağlık Örgütü, Afganistan'daki sağlık sisteminin çöküşün eşiğinde olduğu uyarısında bulunarak acil önlemlerin alınması çağrısı yaptı.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 26.01.2022
DSÖ: Afganistan sağlık sistemi çöküşün eşiğinde Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat / AA

Kabil

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) açıklamasında, Afganistan'ın sağlık sisteminin belkemiği olan sağlık programı çerçevesinde ülke genelinde 2 bin 331 sağlık tesisi aracılığıyla milyonlarca kişiye hizmet sağlandığı belirtilerek ülkedeki insanların sağlığının ciddi şekilde tehlikede olduğu uyarısında bulunuldu.

Afganistan'da şimdiye kadar sağlık sektöründeki tüm ilerlemelerin kaybedilmesinin muhtemel olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası camiaya, Afganistan'daki sağlık hizmetleri için derhal alternatif fon bulunması çağırısı yapıldı.

Açıklamada, gerekli acil önlemler alınmadığı takdirde ülkedeki sağlık sisteminin çökeceği vurgulandı.

Sağlık kurumları

Öte yandan Taliban geçici hükümetinin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Cavid Hajir, "Sağlık sektörüne yapılan yardımlar Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak dağıtılmazsa sağlık sektöründe kriz tırmanabilir ve insanlar sorunlarla karşı karşıya kalabilir." dedi.

Önceki hükümet döneminde Dünya Bankası, Avrupa Komisyonu ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen sağlık programı, uluslararası yardımların kesilmesiyle durduruldu.

Taliban'ın Afganistan yönetime geçmesinin ardından açlık ve sefaletin arttığı ülkede, başta Kovid-19 hastaneleri olmak üzere sağlık kurumları ısınma, yakıt, elektrik, gıda, aşı, ilaç ve tıbbi teçhizat yoksunluğu içerisinde hizmet vermeye çalışıyor.

Diğer taraftan Taliban hükümetinin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hajir, 13 Aralık 2021'de, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afganistan'daki rejim değişikliğinin ardından ülke genelindeki 37 Kovid-19 hastanesinin çoğunun bütçe yetersizliği nedeniyle kapatıldığını ancak bunların yeniden faaliyete geçmesi için çalışmalarının sürdüğünü söylemişti.

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