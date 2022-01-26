Dolar
13.62
Euro
15.38
Altın
1,834.56
ETH/USDT
2,633.60
BTC/USDT
38,147.00
BIST 100
1,955.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere'de Yargıtay, PKK sembolleri taşımanın suç olduğuna hükmetti

İngiltere'de Yargıtay, gösteri sırasında terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavraları taşıyan kişilere verilen cezaları onadı.

Hasan Esen   | 26.01.2022
İngiltere'de Yargıtay, PKK sembolleri taşımanın suç olduğuna hükmetti

Londra

Kararda, 2000 tarihli Terörle Mücadele Yasası'nın 13. maddesinin bir kişinin halka açık yerde, bir eşyayı bu kişinin yasaklanmış bir örgütün üyesi veya destekçisi olduğu yönünde makul şüphe oluşturacak şekilde taşımasının suç olduğunu öngördüğü belirtildi.

Rahman Pwr, İsmail Akdoğan ve Rotinda Demir'in de Afrin'e yönelik harekat (Zeytin Dalı Harekatı) sırasında 27 Ocak 2018'de Londra'daki bir gösteride İngiltere'nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK'ya ait paçavrayı taşıdığının sabit olduğu ifade edilin kararda, bu kişilerin taşıdıkları şeyin, PKK'ya ait olduğunu bilmemelerine imkan bulunmadığı, ayrıca yaptıklarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi kapsamındaki ifade özgürlüğü hakkıyla bağdaşmadığına hükmedilerek şartlı hapis cezası verildiği ve bu kapsamda Yüksek Mahkemeye yapılan itirazın reddedildiği hatırlatıldı.

Kararda, bir kişinin taşıdığı veya giydiği şeyin yasaklı bir örgüte ait olup olmadığını bilmesi için zihinsel yeterliliğin kafi olduğu, eylem sırasında kullanılan ve polis tarafından kayıt altına alınan ifadeler ve sözlerin de suç işleme kastına ilişkin makul şüphe oluşturduğu ifade edildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihatlarının, ifade özgürlüğü hakkı ile terörü önleyerek toplumu koruma ihtiyacı arasında adil bir denge kurduğu vurgulanan kararda, bunun için eylemin şiddete teşvik edip etmediğine bakılmasına gerek olmadığı, başvurunun reddedilmesine karar verildiği bildirildi.

Karar, İngiltere'de PKK veya diğer yasaklı örgütleri simgeleyen sembollerin giyilmesi ve taşınmasıyla ilgili davalarda emsal teşkil edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 872 bini geçti
New York'ta maske takma zorunluluğu geri getirildi
Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 70 bini geçti
Omicron varyantı görülen her 3 kişiden 2'si önceden Kovid-19'a yakalandığını söylüyor
ABD'de Türk profesör Kovid-19’un tüm varyantlarına karşı etkili tedavi yöntemi geliştirdi

Benzer haberler

İngiltere'de Başbakan Johnson üzerindeki istifa baskısı artıyor

İngiltere'de Başbakan Johnson üzerindeki istifa baskısı artıyor

İngiltere'de Yargıtay, PKK sembolleri taşımanın suç olduğuna hükmetti

İngiliz polisi, Başbakanlıktaki partilere ilişkin soruşturma başlattı

Rusya'da muhalif Navalnıy 'terörle bağlantılı şahıslar' listesine dahil edildi

Rusya'da muhalif Navalnıy 'terörle bağlantılı şahıslar' listesine dahil edildi
ITV: İngiltere Başbakanı Johnson karantina sırasında doğum günü partisi yaptı

ITV: İngiltere Başbakanı Johnson karantina sırasında doğum günü partisi yaptı
AB İngiltere ile anlaşmadan umutlu

AB İngiltere ile anlaşmadan umutlu