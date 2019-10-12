Euro
6.49
Dolar
5.89
BIST 100
99,027.82
Altın
1,487.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya'da Türk dili ve kültürü tanıtıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 15. Bilim Festivali'nde Türk dili, kültürü ve geleneksel sanatları tanıtıldı.

Dmitri Chirciu   | 12.10.2019
Rusya'da Türk dili ve kültürü tanıtıldı

Moskova

Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Moskova Devlet Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen festivale çok sayıda kişi katıldı. "İpek Yolu" temalı festivalde, Türk dili, kültürü ve geleneksel sanatlarının tanıtımı yapıldı. 

Ebru sanatı uygulama atölyesinin yer aldığı festivalde, Türk mutfağından ikramlar sunuldu. Festival kapsamında yöresel kıyafetler ve halk oyunları gösterisinin yanı sıra çeşitli bilgi yarışmaları da düzenlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon
Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı
Batı medyasında tezvirat harekattan önce başladı
IKBY Irak'taki gösterileri endişeyle izliyor
İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın

Benzer haberler

Rusya'da Türk dili ve kültürü tanıtıldı

Rusya'da Türk dili ve kültürü tanıtıldı

Rusya BMGK'nin Türkiye'nin harekatı durdurma çağrısını engelledi

Rusya, ABD'nin Asya'ya füze planından rahatsız

'Bu operasyon, bazı koalisyon ortaklarının yaptıkları demografik mühendisliğin bir sonucu'

'Bu operasyon, bazı koalisyon ortaklarının yaptıkları demografik mühendisliğin bir sonucu'
Yüzmedeki başarısını ebru sanatında da gösteriyor

Yüzmedeki başarısını ebru sanatında da gösteriyor
'ABD'nin Suriye'deki politikası tüm bölgeyi yakabilir'

'ABD'nin Suriye'deki politikası tüm bölgeyi yakabilir'