Dolar
13.84
Euro
15.76
Altın
1,796.42
ETH/USDT
3,226.80
BTC/USDT
42,106.00
BIST 100
2,033.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşuyor
logo
Dünya

Rusya: Amerikalılar evine geldiğinde hayatta kalmak zor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın "Ruslar evinize gelirse gitmez" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

Dmitri Chirciu   | 08.01.2022
Rusya: Amerikalılar evine geldiğinde hayatta kalmak zor

Moskova

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Blinken'ın Rusya'nın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamında Kazakistan'a asker gönderilmesine öncülük etmesi ile ilgili açıklamaları değerlendirildi.

Blinken'ın Kazakistan'daki olaylarla ilgili "kaba şekilde şaka yaptığı" belirtilen açıklamada, "Blinken, tarih derslerini çok seviyorsa, şunu bilmeli: Amerikalılar evine geldiğinde, hayatta kalmak, soyguna veya tecavüze uğramamak zor oluyor." denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yakın geçmiş değil, Amerikan devletinin 300 yıllık tarihi bize ders veriyor. Kuzey Amerika kıtasındaki Kızılderililer, Koreliler, Vietnamlılar, Iraklılar, Panamalılar, Yugoslavyalılar, Libyalılar, Suriyeliler ve kendi evinde davet edilmeyen bu misafirleri görme şansına sahip olan diğer talihsiz insanlar, bununla ilgili birçok şey anlatabilir."

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün, Rusya'nın Kazakistan'a barış gücü gönderme konusunda öncülük etmesine ilişkin "Bence yakın tarihten alınabilecek bir ders şu ki Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden uzaklaştırmanız çok zordur." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 303 milyonu geçti
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 300 bini aştı
Arjantin'de günlük Kovid-19 vaka sayıları en yüksek seviyelerde seyrediyor
Fransa'da son 24 saatte 328 bin 214 Kovid-19 vakası kaydedildi
İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Brusaferro: Kovid-19 salgınında ciddi bir kötüleşme söz konusu

Benzer haberler

Rusya: Amerikalılar evine geldiğinde hayatta kalmak zor

Rusya: Amerikalılar evine geldiğinde hayatta kalmak zor

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da hayat OHAL şartları altında devam ediyor

ABD'nin Rusya'ya Doğu Avrupa'dan karşılıklı kısmi çekilme teklif edebileceği iddia edildi

ABD'de hayatını kaybeden KKTC'li dağcı Birkan Uzun'un cenazesi bugün nakledilecek

ABD'de hayatını kaybeden KKTC'li dağcı Birkan Uzun'un cenazesi bugün nakledilecek
ABD'de Oscar kazanan ilk siyahi aktör Sidney Poitier 94 yaşında öldü

ABD'de Oscar kazanan ilk siyahi aktör Sidney Poitier 94 yaşında öldü
Biden: Kovid-19'un kalıcı olacağını düşünmüyorum

Biden: Kovid-19'un kalıcı olacağını düşünmüyorum