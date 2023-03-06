Meksika'da 4 ABD vatandaşı silahlı kişilerce kaçırıldı
Meksika'nın Matamoros şehrinde silahlı kişilerin 4 ABD vatandaşını kaçırdığı bildirildi.
Ankara
ABD Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) yapılan açıklamada, ABD’nin Texas eyaleti sınırındaki Matamoros'a araçla seyahat eden 4 kişinin Meksika'ya girdikten kısa süre sonra ateş altında kaldıkları belirtildi.
Açıklamada, "4 Amerikalı, olay yerinden silahlı adamlar tarafından alınarak araca bindirildi." ifadesine yer verildi.
FBI'ın kaçırılan 4 ABD vatandaşının iadesi ve suçluların tutuklanması için 50 bin dolar ödül koyduğu kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.