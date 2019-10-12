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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Eski Musul Valisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Eski Musul Valisi Nuceyfi, Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın, Irak sınırındaki en önemli aşırılıkçılık sebeplerinden birini ortadan kaldıracağını ifade etti.

Gülşen Topçu   | 12.10.2019
Eski Musul Valisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Bağdat

Eski Musul Valisi Esil en-Nuceyfi Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın, Fırat'ın doğusunda Sünni Arapların yaşadığı bölgelerin maruz kaldığı demografik değişimi sona erdireceğini belirtti.

Eski Musul Valisi Nuceyfi, harekatın, Irak'ın batı sınırında aşırılıkçılığa yol açan en önemli sebeplerden birini ortadan kaldıracağını kaydetti.

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