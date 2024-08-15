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Dünya

Rusya'da Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçağı düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, İrkutsk bölgesinde Tu-22M3 bombardıman uçağının düştüğünü, mürettebatın kurtulduğunu bildirdi.

Ali Cura  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
Rusya'da Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçağı düştü

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İrkutsk bölgesinde planlı uçuş yapan uzun menzilli Tu-22M3 bombardıman uçağının düştüğü belirtildi.

Mürettebatın fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu ve hayatta olduğu bilgisi verilen açıklamada, "Uçak ıssız bir bölgeye düştü. Uçağın düştüğü yerde hasar yok. İlk bilgilere göre, kaza teknik nedenlerden dolayı meydana geldi." ifadesi kullanıldı.

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