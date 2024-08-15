Husiler: Kasım'dan bu yana Gazze'ye destek operasyonlarında 73 Yemenli öldü
Yemen’deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, geçen kasım ayındaki Gazze'ye destek operasyonlarının başlamasından bu yana 73 Yemenlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
İstanbul
Husi, televizyonda yayımlanan konuşmasında, "Gazze'ye destek operasyonlarının" bilançosu hakkında bilgi verdi.
Husi, bu hafta ABD ve İsrail bağlantılı gemilere 15 balistik ve seyir füzesi ve insansız hava aracıyla operasyon düzenlediklerini duyurdu.
Gazze'ye destek operasyonlarının süreceğini vurgulayan Husilerin lideri, geçen kasım ayındaki Gazze'ye destek operasyonlarının başlamasından bu yana 73 Yemenlinin hayatını kaybettiğini, 181 Yemenlinin yaralandığını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.