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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Husiler: Kasım'dan bu yana Gazze'ye destek operasyonlarında 73 Yemenli öldü

Yemen’deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, geçen kasım ayındaki Gazze'ye destek operasyonlarının başlamasından bu yana 73 Yemenlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Aziz Ahmadi, Ömer Erdem  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
Husiler: Kasım'dan bu yana Gazze'ye destek operasyonlarında 73 Yemenli öldü Fotoğraf: Mohammed Hamoud/AA

İstanbul

Husi, televizyonda yayımlanan konuşmasında, "Gazze'ye destek operasyonlarının" bilançosu hakkında bilgi verdi.

Husi, bu hafta ABD ve İsrail bağlantılı gemilere 15 balistik ve seyir füzesi ve insansız hava aracıyla operasyon düzenlediklerini duyurdu.

Gazze'ye destek operasyonlarının süreceğini vurgulayan Husilerin lideri, geçen kasım ayındaki Gazze'ye destek operasyonlarının başlamasından bu yana 73 Yemenlinin hayatını kaybettiğini, 181 Yemenlinin yaralandığını kaydetti.

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