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Dünya, Koronavirüs

Rusya'da son 24 saatte 17 bin 717 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı

Rusya'da Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana son 24 saatte 17 bin 717 vakayla "en yüksek günlük rakam" görüldü.

Ali Cura   | 29.10.2020
Rusya'da son 24 saatte 17 bin 717 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı

Moskova

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana son 24 saatte 17 bin 717 vakayla "en yüksek günlük rakam" görülürken, toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 581 bini geçti.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, salgının başlangıcından bu yana Kovid-19’dan kaynaklanan günlük ölü sayısı da en yüksek seviyeye ulaştı. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 366 artışla 27 bin 301, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 740 artarak 1 milyon 186 bin 41’e çıktı.

Ülke genelinde son 24 saatte 17 bin 717 kişide virüs tespit edildi ve böylece toplam vaka sayısı 1 milyon 581 bin 693'e yükseldi. Vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,1 olarak açıklandı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 906 artarak 413 bin 928’e, virüs kaynaklı ölü sayısı da 66 artışla 6 bin 644'e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 553 bin Kovid-19 testinin yapıldığını ve böylece toplam test sayısının 59 milyon 200 bini geçtiğini duyurdu.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede dün itibarıyla Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında halka açık alan, toplu ulaşım araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğu devreye girmişti. Moskova hariç, ülkenin tüm şehirlerinde 23.00-06.00 saatleri arasında eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin faaliyetleri yasaklanmıştı.

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