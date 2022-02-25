Dolar
13.80
Euro
15.55
Altın
1,892.00
ETH/USDT
2,696.80
BTC/USDT
38,834.00
BIST 100
1,952.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın toplantısı düzenledi
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Rusya'da 'savaşa hayır' gösterileri devam ediyor

Rusya'nın ikinci büyük kenti St. Petersburg'da, Ukrayna'ya gerçekleştirilen askeri operasyonu protesto amaçlı gösteriler ikinci gününde devam ederken, onlarca kişi gözaltına alındı.

Emre Gürkan Abay   | 25.02.2022
Rusya'da 'savaşa hayır' gösterileri devam ediyor Fotoğraf: Evgenii Bugubaev/AA

Moskova

St. Petersburg'daki Nevskiy Caddesi'nde toplanan yüzlerce kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine yönelik savaş karşıtı pankartlar açtı ve sloganlar attı.

Gösteriye katılanların "Savaşa hayır" sloganı attıkları görülürken, eylemciler arasında gençlerin yanı sıra yaşlıların da bulunması dikkati çekti.

Gösterilerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhine de slogan atıldı, zaman zaman polisle protestocular arasında arbede çıktı ve 60'tan fazla kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, polislerin de protestoların gerçekleştiği bölgeye hoparlörler getirerek yüksek seste müzikle slogan seslerini bastırmaya çalıştıkları görüldü.

Başkent Moskova dahil Rusya'nın çok sayıda şehrinde dün düzenlenen gösterilerde 1500'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu uygulamasını gevşetecek
Türkiye'de 71 bin 736 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de başkente ulaşmak için yola çıkan aşı karşıtı kamyoncular Arizona'ya vardı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 945 bine yaklaştı
ABD'de Kovid-19'un yayılmasını önlemeye yönelik maske önlemleri gevşetilecek

Benzer haberler

Ukrayna'da mahsur kalan Bursalı iş insanları tahliye ediliyor

Ukrayna'da mahsur kalan Bursalı iş insanları tahliye ediliyor

Fransa, Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılmasından yana

Rusya'da 'savaşa hayır' gösterileri devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, Ukrayna'daki taşımacılara güzergah bilgilendirmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, Ukrayna'daki taşımacılara güzergah bilgilendirmesi
Rusya bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarıldı

Rusya bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarıldı
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Ukrayna yönetimi Kiev'i terk etmedi

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Ukrayna yönetimi Kiev'i terk etmedi