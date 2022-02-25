Rusya'da 'savaşa hayır' gösterileri devam ediyor
Rusya'nın ikinci büyük kenti St. Petersburg'da, Ukrayna'ya gerçekleştirilen askeri operasyonu protesto amaçlı gösteriler ikinci gününde devam ederken, onlarca kişi gözaltına alındı.
Moskova
St. Petersburg'daki Nevskiy Caddesi'nde toplanan yüzlerce kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine yönelik savaş karşıtı pankartlar açtı ve sloganlar attı.
Gösteriye katılanların "Savaşa hayır" sloganı attıkları görülürken, eylemciler arasında gençlerin yanı sıra yaşlıların da bulunması dikkati çekti.
Gösterilerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhine de slogan atıldı, zaman zaman polisle protestocular arasında arbede çıktı ve 60'tan fazla kişi gözaltına alındı.
Öte yandan, polislerin de protestoların gerçekleştiği bölgeye hoparlörler getirerek yüksek seste müzikle slogan seslerini bastırmaya çalıştıkları görüldü.
Başkent Moskova dahil Rusya'nın çok sayıda şehrinde dün düzenlenen gösterilerde 1500'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.