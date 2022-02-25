Dolar
13.80
Euro
15.55
Altın
1,892.00
ETH/USDT
2,696.80
BTC/USDT
38,834.00
BIST 100
1,952.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın toplantısı düzenledi
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Kremlin: Ukrayna müzakere teklifi konusunda bağlantıyı kesti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Minsk'te müzakere teklifine cevap olarak Ukrayna'nın Varşova'yı önerdiğini ve ardından bağlantıyı kestiğini söyledi.

Ali Cura   | 25.02.2022
Kremlin: Ukrayna müzakere teklifi konusunda bağlantıyı kesti

Moskova


Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna ile Belarus'un başkenti Minsk'te müzakere teklifi ile ilgili sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Teklifin ardından Ukrayna tarafının Minsk'te görüşme düşüncesini inceleyeceklerini söylediklerini aktaran Peskov, "Ukraynalılar Varşova'ya gitmeyi istediler, bundan sonra da bağlantıyı kestiler. Ara verdiler." ifadesini kullandı.

Peskov, söz konusu bekleyişin uzun sürdüğüne dikkati çekerek, bu bekleyişe Ukrayna'nın Kiev dahil büyük şehirlerinde milliyetçi unsurların roket fırlatma sistemleri yerleştirmesinin eşlik ettiğini söyledi.

Peskov, "Bu durumu son derece tehlikeli buluyoruz." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile tarafsızlık statüsünü konuşmaktan korkmadıklarını söylemiş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, "Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım." mesajı iletmişti.

Kremlin Sözcüsü Peskov da Rusya'nın Ukrayna ile müzakereler için Minsk'e heyet göndermeye hazır olduğunu bildirmişti.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu uygulamasını gevşetecek
Türkiye'de 71 bin 736 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de başkente ulaşmak için yola çıkan aşı karşıtı kamyoncular Arizona'ya vardı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 945 bine yaklaştı
ABD'de Kovid-19'un yayılmasını önlemeye yönelik maske önlemleri gevşetilecek

Benzer haberler

Kremlin: Ukrayna müzakere teklifi konusunda bağlantıyı kesti

Kremlin: Ukrayna müzakere teklifi konusunda bağlantıyı kesti

Kremlin: Putin ve Macron bir günde iki kez görüştü

Kremlin, ABD Başkanı Biden'ın müzakere sinyalini 'olumlu' karşıladı

Kremlin: 16 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırı iddiası ABD'nin kışkırtıcı enformasyon kampanyası

Kremlin: 16 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırı iddiası ABD'nin kışkırtıcı enformasyon kampanyası