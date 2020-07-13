Euro
7.79
Dolar
6.87
BIST 100
117,614.31
Altın
1,809.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ayasofya Camisi önünden yayındayız Artvin'in Yusufeli ilçesinde sel ve heyelanda araçlarıyla sel sularına kapılarak kaybolan 3 kişiden diğer ikisinin de cansız bedenleri, araçtan çıkarıldı
logo
Dünya, Koronavirüs

Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 733 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 733 bin 699’a, ölü sayısı 11 bin 439’a yükseldi.

Ali Cura   | 13.07.2020
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 733 bini geçti

Moskova

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 537 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 733 bin 699’a ulaştı.

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 104 artarak 11 bin 439’a, iyileşen sayısı 2 bin 960 artarak 504 bin 21’e çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,9 olarak kalmaya devam etti. Yeni vakaların yüzde 25,6’sında semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 672 artarak 230 bin 29’a, ölü sayısı 25 artarak 4 bin 168’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 261 bin test yapıldığı ve bugüne kadarki test sayısının 23 milyon 200 bini geçtiği bildirildi.

Putin: “Mücadele devam ediyor”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, ülkesindeki Kovid-19 ölüm vakalarının diğer ülkelerdeki oranlardan daha düşük olduğunu söyledi.

Günlük vakaların sabit bir şekilde ilerlediğine dikkat çeken Putin, iyileşenlerin sayısının ise arttığını ifade etti. Bu nedenle ülkede pek çok yerde tedbirlerin gevşetildiğine işaret eden Putin, “Elbette bu tehdit ile mücadele devam ediyor. Önemli olan biz bu olumlu dinamikleri görüyoruz. Şimdi elbette mevcut duruma uygun olarak dikkatli hareket etmek, ekonomi ve sosyal alanda salgının yol açtığı zararın üstesinden gelmek için çabaları sürdürmek önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Moskova’da zorunlu maske uygulaması kaldırıldı

Başkent Moskova’da Kovid-19 önlemleri çerçevesinde uygulanan sokaklarda maske zorunluluğu bugünden itibaren kaldırıldı.

Eğitim kurumlarındaki sınırlamaların da son bulduğu şehirde, lunapark ve eğlence merkezleri yüzde 50 müşteri kapasitesi şartıyla yeniden faaliyete geçti.

Şehirde, toplu taşıma araçlarında, sağlık kuruluşlarında, marketlerde sosyal mesafe, maske ve eldiven zorunluluğu devam edecek.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede mart sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibariyle kaldırılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Koronavirüste ikinci dalga tehlikesi gerçek
İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 203 kişi hayatını kaybetti
Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yıl sonuna kadar 40-50 bin kişi Kovid-19'dan ölebilir
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 733 bini geçti

Benzer haberler

ABD-BAE ilişkilerinde kriz işaretleri

ABD-BAE ilişkilerinde kriz işaretleri

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 733 bini geçti

İstanbul'da kurban satış ve kesim alanları hazır

İstanbul'da kurban satış ve kesim alanları hazır
Rusya'da Kovid-19 aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri tamamladı

Rusya'da Kovid-19 aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri tamamladı
İran'ın Kovid-19 ile mücadelesi normalleşmenin ardından daha çetin hale geldi

İran'ın Kovid-19 ile mücadelesi normalleşmenin ardından daha çetin hale geldi