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Dünya, Koronavirüs

Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 511 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 511 bin 423’e, ölü sayısı 6 bin 715’e yükseldi.

Ali Cura   | 12.06.2020
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 511 bini geçti

Moskova


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 987 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 511 bin 423’e çıktı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 183 artarak 6 bin 715’e, iyileşen sayısı 8 bin 220 artarak 269 bin 370’e ulaştı.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,8 olarak açıklandı.

Salgın ile mücadele önlemlerinin gevşetildiği başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 1714 artarak 202 bin 935’e, ölü sayısı 49 artarak 3 bin 187’ye çıktı.

Bir günde 343 bin test

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 343 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 14 milyon 200 binden fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, 322 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmeye başlamış, bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibariyle kaldırılmıştı.

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