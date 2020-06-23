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Dünya, Koronavirüs

Rusya'da Kovid-19 vakaları artarken tedbirler gevşetilmeye devam ediliyor

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 599 bin 705’e, ölü sayısı 8 bin 359’a yükseldi.

Ali Cura   | 23.06.2020
Rusya'da Kovid-19 vakaları artarken tedbirler gevşetilmeye devam ediliyor

Moskova


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 425 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 599 bin 705’e ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 153 artarak 8 bin 359’a, iyileşenlerin sayısı 12 bin 13 artarak 356 bin 429’a çıktı.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,3 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 32,7’sinde semptoma rastlanmadı.

Salgınla mücadele önlemlerinin gevşetildiği başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 1081 artarak 216 bin 95’e, ölü sayısı 26 artarak 3 bin 643’e çıktı.

309 bin kişi gözetim altında

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 233 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 17 milyon 500 bini geçtiği kaydedildi.

Açıklamada, 309 bin kişinin gözetim altında tutulduğu bildirildi.

Ülkenin büyük bir kesiminde tedbirler gevşetildi

Rusya Federasyonu’na bağlı 85 bölgeden Karaçay-Çerkez Cumhuriyeti, Çuvaşistan, Smolensk Bölgesi, Pskov Bölgesi, Nenets Özerk Bölgesi, Hantı-Mansi Özerk Bölgesi, Tuva Cumhuriyeti, Amur Bölgesi haricinde bütün bölgelerde salgına yönelik önlemler kademeli olarak gevşetildi.

Moskova’da restoran ve kafeler tamamen açıldı

Moskova’da tedbirlerin gevşetilmesi kararları dahilinde daha önce sadece teras ve verandalarda hizmete başlayan restoran ve kafeler bugünden itibaren tamamen açıldı.

Çocuk parkları ve yuvalarının da açıldığı şehirde spor salonları, fitness kulüpleri ve havuzlar çalışmaya başladı.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vakaların az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmiş ancak kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran'da kaldırılmıştı.

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